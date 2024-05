Numa evidência de que há males que vêm para pior, a Polícia Federal teve que abrir um inquérito inusitado nesta quarta-feira. Destina-se a investigar uma usina de fake news que despeja nas redes sociais desinformação sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. A investigação foi solicitada ao Ministério da Justiça pela Secretaria de Comunicação do Planalto. Anotou-se na justificativa que "a propagação de falsidades pode diminuir a confiança da população na capacidade de resposta do Estado." Algo que prejudica a assistência aos flagelados das enchentes.