Dilúvio gaúcho será vão se não desalojar eleitor do comodismo Ao atingir a marca de uma centena de sepulturas, o dilúvio gaúcho reforça a percepção segundo a qual morrer de desastre ambiental significa, em última análise, um pouco de vocação. Há nos altos cargos do Estado adeptos da política de prevenção tão pouco militantes que o clima lhes envia periodicamente coroas de flores como aviso. Dessa vez, a natureza caprichou na advertência. É como se desejasse acordar o Brasil para um detalhe crucial. No fim das contas, a última pá de cal é despejada na cara do brasileiro. Ironicamente, embora não se considere vocacionado para a morte, o cidadão se torna cúmplice da omissão que conduz à cova. Veja o texto completo de Josias de Souza