Valdemar Costa Neto, o dono do Partido Liberal, levou ao baralho da sucessão interna das casas do Congresso Nacional a carta da anistia de Bolsonaro. "Vamos colocar isso na mesa, sim", disse Valdemar ao Globo. "Tanto na eleição da Câmara quanto na do Senado." Com 102 deputados, o PL é o maior partido da Câmara. No Senado, dispõe da segunda maior bancada, com 13 representantes. A ideia é que essa tropa marche para o colo dos candidatos que se dispuserem a desfraldar a bandeira da anistia do capitão na sucessão de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, cujos reinados terminam em fevereiro.