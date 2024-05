Lula atraiu as enchentes gaúchas para dentro do Palácio do Planalto. Fez isso ao optar pela criação do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Adota na gestão da tragédia ambiental um comportamento oposto ao que foi exibido por Bolsonaro durante a pandemia.

No conteúdo, Lula acerta em cheio ao desqualificar, por contraste, o que sadismo que veio antes. Na forma, Lula erra ao iniciar com o pé esquerdo a implementação do seu plano para federalização a hecatombe ambiental. Politizou a tragédia ao indicar para ministro do dilúvio o petista Paulo Pimenta, candidato não declarado ao governo gaúcho em 2026. Um nome menos partidário evitaria curtos-circuitos.