Lula realizou nesta quarta-feira sua terceira visita ao Rio Grande do Sul depois que o estado foi alcançado pela maior hecatombe climática de sua história. A nova incursão teve um grande mérito e um notável defeito. Nas visitas anteriores, Lula sobrevoou o dilúvio e reuniu-se com autoridades locais. Dessa vez, humanizou sua passagem pelo estado. Acompanhado de dez ministros, do presidente do Suremo Tribunal Federal e dos comandantes das Forças Armadas, visitou um abrigo na cidade de São Leopoldo, uma das mais atingidas pelas cheias. Abraçou e confortou vítimas do flagelo climático.