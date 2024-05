Nova chefe da Petrobras tem conflito marcado com Marina Magda Chambriard, a nova presidente da Petrobras, ainda nem tomou posse e já se tornou um conflito com Marina Silva esperando na fila para acontecer. O desentendimento envolve a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Em maio do ano passado, o Ibama negou licença à Petrobras para explorar o óleo. No mês seguinte, Magda escreveu artigo detonando o veto. Veja o texto completo de Josias de Souza