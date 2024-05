A hecatombe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul produziu um curto-circuito no bolsonarismo. Conhecidos pelo negacionismo climático, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador carioca Carlos Bolsonaro tornaram-se espécies de "surfistas" do dilúvio. Com duas semanas de atraso, desembarcaram na calamidade. Dedicaram-se a produzir vídeos. As aparições de Eduardo e Carlos foram postadas nas redes sociais bolsonaristas, já inundadas de desinformação sobre as ações dos governos federal e estadual. Bolsonaro repostou a movimentaçao dos filhos nos seus perfis eletrônicos.