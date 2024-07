No final de janeiro, Bolsonaro elogiou as urnas utilizadas em plebiscito promovido por Nicolás Maduro. Decorridos seis meses, o ditador da Venezuela incorpora ao seu cardápio de mentiras a suspeição contra o processo eletrônico de votação do Brasil, um arroz de festa na retórica bolsonarista. Incomodado com a comparação, o capitão ironizou nas redes sociais: ""Maduro is my friend. Kkkkkkkkkkkkk".

Na campanha de 2022, Bolsonaro jogou nas redes um vídeo com imagens de Lula ao lado de Hugo Chávez para assustar o eleitorado com a possibilidade de o Brasil virar uma Venezuela nas mãos do PT. Não se deu conta de que sua administração já exalava um aroma venezuelano. As semelhança vai muito além do apreço pelo voto impresso e pela mentira.