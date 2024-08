Lula tropeça no meio de campo. O deputado bolsonarista Sanderson lança uma representação na lateral direita do TCU. Escalado pelo capitão, o ministro Jorge Oliveira mata no peito. Dá um balão no relator Antonio Anastasia. Dribla Walton Rodrigues. Rola para a grande área um voto que livra Lula do constrangimento de devolver um relógio Cartier de R$ 60 mil que recebeu de presente há 19 anos, no seu primeiro reinado.

Oliveira faz tabelinha com todo o time bolsonarista do TCU. Passa para Vital do Rêgo. Vital passa para Aroldo Cedraz. Aroldo toca para Jonathan de Jesus, que deixa Augusto Nader na cara do gol. Atingida a maioria, este só tem o trabalho de tocar sob a trave e... gooool. Gol de Bolsonaro.