No Brasil da ultrapolarização, quem vê bolsonarista abraçado com petista corre para apartar. É briga. Surgiu, no entanto, um lugar onde Bolsonaro sonha com a companhia de Lula. Como um palmeirense infiltrado na arquibancada da fiel torcida do Corinthians, o capitão torce para que o Tribunal de Contas da União livre seu arquirrival do constrangimento de devolver à União um relógio Cartier que recebeu de presente do fabricante francês, em 2005, no seu primeiro mandato. Em 2016, o TCU mandou Lula devolver mais de 500 presentes recebidos durante as suas Presidências. Nessa época, ficou decidido que apenas itens personalíssimos —roupas, perfumes e comidas, por exemplo— poderiam ser levados pelos inquilinos do Planalto. Presentes caros pertencem à União. O Cartier não foi devolvido.