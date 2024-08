O problema do tipo de liderança continental que Lula imagina exercer é que chega um determinado momento em que o líder não sabe se está sendo seguido ou perseguido. O ditador da Nicarágua Daniel Ortega tornou as coisas mais fáceis para Lula. Ao expulsar o embaixador brasileiro Breno Souza da Costa, obrigou Brasília a devolver para Manágua a embaixadora nicaraguense Fulvia Patricia Castro Matus. Alvíssaras! Em 2021, a secretaria de relações internacionais do PT saudara a quarta reeleição de Ortega, numa campanha em que o governo prendeu sete pretendentes ao trono, como a vitória de "um projeto político [...] socialmente justo e igualitário." Duas semanas depois, questionado sobre a longevidade da ditadura de Ortega, Lula defendeu a alternância no Poder. Mas realçou que Angela Merkel também deu as cartas por 16 anos na Alemanha.