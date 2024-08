Numa República, todos são iguais aos olhos do Estado. Mas o rateio do Orçamento federal brasileiro segue a lógica de Pasárgada, onde a amizade vale mais do que a cidadania. Num instante em que Lula acusa o Congresso de "sequestrar" verbas do governo por meio de emendas opacas e impositivas, descobre-se que o Planalto também envia para meia dúzia de prefeituras as suas remessas Pix. Coisa de R$ 1,4 bilhão em um ano e meio. Desde que Manuel Bandeira revelou o desejo de estar em Pasárgada, onde era amigo do Rei, o apreço do soberano nunca foi tão ansiado. A amizade real virou um refrão nacional de cunho pecuniário. Para alguns, ser amigo do Rei significa dar o passo mágico com o qual, no Brasil, os que estão fora passam para dentro do cofre do Tesouro. Foi o que ocorreu com os gestores petistas de quatro prefeituras paulistas —Araraquara, Mauá, Diadema e Hortolândia— e os aliados de um par de cidades fluminenses —Cabo Frio e Belford Roxo.