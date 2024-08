Beneficiada pela ausência de Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz Datena, Tabata Amaral foi o destaque do terceiro debate entre candidatos à prefeitura de São Paulo. Utilizou o evento promovido pela revista Veja para expor a natureza sui generis do extremismo de Pablo Marçal. Mostrou que o encrenqueiro da disputa paulistana é um sujeito extremamente oco. Fustigado com questionamentos de Tabata sobre programas de governo, Marçal raciocionou com as pernas. Fugiu. Revelou-se um covarde presente. "A pergunta que você fez será respondida no instagam", disse Marçal, utilizando o seu tempo para ler uma cola preparada por sua assessoria.