Lira e Pacheco vão ao almoço do Supremo sobre as emendas nus Num almoço custeado pelo contribuinte, o Supremo discute com Legislativo e Executivo maneiras de atenuar a farra das emendas parlamentares. Presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão à mesa pelados. São sócios de uma colônia de nudismo cujas vergonhas estão expostas em inquéritos que correm nos escaninhos da Suprema Corte. Notícia da Folha menciona a existência de 13 inquéritos, desmembrados de investigação conduzida por Cármen Lúcia. Há muitos outros. Virão outros tantos, pois Flávio Dino mandou esquadrinhar as emendas Pix. Alheio à própria nudez, Lira ainda engrossa a voz. Mas começa a se dar conta da inconveniência de brincar de corda sem desfazer certos nós. Veja o texto completo de Josias de Souza