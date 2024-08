O escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor do romance "O Leopardo", cunhou o raciocínio segundo o qual algo precisa mudar para que tudo continue como está. Foi mais ou menos o que aconteceu na negociação intermediada pelo Judiciário, para tentar promover entre Legislativo e Executivo um acordo capaz de colocar um fim na farra das emendas parlamentares. Foram à mesa de almoço servido no Supremo três encrencas: 1) O valor exorbitante das emendas —coisa de R$ 56 bilhões em cifras de 2024—, 2) a pulverização das verbas em projetos de serventia duvidosa, e 3) a transparência dos gastos. No gogó, houve avanço em relação ao último item. Decidiu-se acender a luz no porão das emendas, identificando todos os projetos e os autores dos repasses.