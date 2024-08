Um dos operadores da campanha de Ricardo Nunes define a ascensão de Pablo Marçal nas pesquisas como "um despertador". Nessa versão, o prefeito de São Paulo teria acordado para a urgência de uma reação. Com uma dúvida insone, sintonizei na entrevista de Nunes à GloboNews. Asseguro que tentei assistir até o fim. Mas confesso que adormeci. Com o mesmo carisma de uma pedra de gelo, o prefeito castigou as pálpebras da audiência. O timbre evasivo e escorregadio teve o efeito de um barbitúrico. O sonífero revelou-se irresistível no trecho em que Nunes foi questionado sobre o desempenho precário do município no último Ideb, o índice que mede a qualidade do ensino nas escolas.