Começa nesta sexta-feira a temporada da propaganda eleitoral no rádio e na TV. A experiência transformará a disputa pela prefeitura de São Paulo num laboratório eletrônico, uma espécie de teste do poder de fogo da TV diante da influência das redes sociais. O tira-teima será proporcionado principalmente pela disputa particular que Ricardo Nunes trava com Pablo Marçal pelos votos conservadores em geral e pela preferência do eleitorado bolsonarista em particular.