Os comitês eleitorais de Guilherme Boulos e de Ricardo Nunes ensaiam uma defesa do voto útil. Trata-se do voto daquele eleitor que vai para qualquer lugar, desde que a esquerda ou a direita vão para o inferno. A estratégia é impulsionada pela posição paradoxal dos candidatos nas pesquisas. Com um pé no segundo turno, Boulos emerge como esquerdista favorito a perder a prefeitura para o rival conservador que sobreviver ao primeiro round. É surrado por Nunes em todas as sondages. Empata com Pablo Marçal, segundo a Quast. Precisa seduzir o quanto antes o eleitorado progressista que, não gostando de Lula e do PT, abriga-se nas candidaturas retardatárias de Tabata Amaral e José Luiz Datena.