A coerência é uma virtude facilmente contornável para Pablo Marçal. Durante os últimos dez dias, o candidato referiu-se ao seu partido num timbre de navio prestes a abandonar os ratos. De repente, o fedor de PCC que escapa da cabine de comando do PRTB deixou de ser um incômodo. Marçal confraternizou com Leonardo Avalanche, o mandachuva do PRTB, num evento com candidatos a vereador. "Esse cara não é do PCC", declarou o candidato, antes de se autodesmentir, negando o constrangimento que dizia sentir. "Eu não tenho um pingo de vergonha de estar ao lado dele."