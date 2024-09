A mais recente pesquisa Quaest traz estatísticas perturbadoras para o Planalto e o comitê eleitoral do PSOL em São Paulo. A 24 dias do primeiro turno da eleição municipal, Guilherme Boulos está empacado. Sua aliança com Lula ainda não engrenou. O candidato do PSOL atraiu apenas 43% dos eleitores paulistanos que votaram em Lula na sucessão presidencial de 2022. Juntos, os adversários de Boulos amealham na pesquisa 44% da preferência do eleitorado que optou por Lula há dois anos. Somando-se os lulistas que se declaram "indecisos" (4%), o percentual sobe para 48%. Computando-se os que dizem que anularão o voto ou votarão em branco (5%), chega-se a 53% —dez pontos percentais a mais do que o lulismo que se diz seduzido por Boulos.