Desde que Pablo Marçal revelou que se faz de idiota nos debates porque "o público gosta disso", o país esperava pelo sinal de que o fim, ou pelo menos a confusão extrema que empurraria a eleição de São Paulo do caos para o pântano, estivesse próximo. Aguardava-se um fato que justificasse o uso do ponto de exclamação que se escuta quando as pessoas dizem "não é possível!" Pois bem, o sinal foi dado. No debate Rede TV-UOL, parafusaram-se as cadeiras no chão.