A Campanha de Guilherme Boulos chega à reta final do primeiro turno tropeçando nos cacos da estratégia montada para a periferia de São Paulo. Feito de vidro, quebrou-se o plano de Lula de usar Marta Suplicy como isca para fisgar votos nos fundões de São Paulo. Em dezembro do ano passado, discursando numa conferência do PT sobre as eleições municipais, Lula lamentou que um "metalúrgico que ganha R$ 8 mil" já não quer votar no partido. Descobre em São Paulo que há males que vêm para pior.