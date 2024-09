Banco de tempo pode ser arma ou armadilha para debatedores A fórmula do "banco de tempo", adotada no debate UOL-Folha, impõe aos candidatos à prefeitura de São Paulo um novo desafio. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Tabata Amaral serão donos dos seus próprios cronômetros. Marcado para a manhã desta segunda-feira, o debate terá quatro blocos —dois com perguntas entre os contendores, dois com indagações de jornalistas. Cada candidato disporá de um total 15 minutos, pondendo utilizá-los como bem entender. Veja o texto completo de Josias de Souza