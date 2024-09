Decepcinou-se quem sintonizou no debate realizado pela TV Record imaginando que assistiria a uma nova rodada de pancadaria. Não houve cadeirada nem soco. Na emissora do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, alguns candidatos soaram como se disputassem uma poltrona no céu, não o trono de prefeito de São Paulo —uma cidade com ares de inferno irrespirável. Afora a carga religiosa, o nono debate da temporada teve três destaques: