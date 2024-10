No décimo e mais franco confronto entre os aspirantes à prefeitura de São Paulo, a queda de braço particular que Pablo Marçal trava com Ricardo Nunes ganhou ares de guerra. Uma guerra fratricida pelo amor do eleitorado de direita. Segundo apurou a coluna, Nunes foi ao debate UOL-Folha, o penúltimo da temporada, orientado para concentrar sua artilharia em Guilherme Boulos. Não conseguiu, porém, ignorar as provocações de Marçal. Mordeu todas as iscas.