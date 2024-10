Testosterona subiu à cabeça da direita na corrida eleitoral de SP Uma briga como a que Ricardo Nunes trava com Pablo Marçal pelo eleitorado de direita é uma desavença do tipo que pede para não ser apaziguada. Revelador, o confronto precisa ser levado às últimas consequências. Na manhã desta terça-feira, Nunes exibiu na propaganda eleitoral um replay da frase em que Marçal sustentou que mulher não vota em mulher porque é inteligente. Enganchou na peça um vídeo no qual o rival defende a tese segundo a qual o crânio da mulher é menor que o do homem. Veja o texto completo de Josias de Souza