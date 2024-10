Bolsonaro está na bica de realizar uma façanha. Com seu estilo rombudo de fazer política, acabará transformando o bolsonarismo num aglomerado de amigos majoritariamente feito de inimigos. Ao pronunciar em voz alta críticas que eram sussurradas apenas nos subterrâneos do bolsonarismo, o pastor Silas Malafaia inaugurou uma fila de lamentações que, se não for contida, exigirá a distribuição de senha. A fila já inclui, além de Malafaia, gente como os ex-ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Tereza Cristina (Agricultura) e o governador de Goiás Ronaldo Caiado. Nenhum deles rompeu com o "mito". Mas todos levam o pé atrás e os lábios ao trombone.