A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara confundiu os ventos conservadores soprados pelas urnas municipais com uma lufada de arcaísmo. Retirou da gaveta um pacote anti-STF. De uma tacada, o colegiado aprovou duas emendas constitucionais. Uma proíbe decisões individuais de ministros do Supremo que suspendam atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara. Outra autoriza o Congresso a derrubar decisões do Supremo.