Voltaram o X e a dúvida: Musk se comporta até quando? 10, 9, 8... Após 39 dias de bloqueio judicial, o X voltou às telas dos brasileiros. Pisca no cristal líquido uma interrogação invisível: Até quando? Alexandre de Moraes obrigou Elon Musk a ajoelhar no milho. Xandão anotou em seu despacho as duas penitências a que o bilionário fanfarrão teve que se submeter: "Cumprimento integral da legislação brasileira" e "absoluta observância às decisões do Poder Judiciário". Veja o texto completo de Josias de Souza