Apenas três dias depois que o seu empreendimento político fez água, Pablo Marçal adicionou um limãozinho no site, misturou com um lero-lero adocicado e voltou a vender a caipirinha da "prosperidade" na praia da internet. Trocou os pedidos de Pix eleitorais pela oferta do "Plano Família Rica". Até anteontem, o site ensinava as "sete maneiras de ajudar Pablo Marçal" em sua campanha, incluindo a pixacaretagem das doações. Remodelada, a página oferece "produtos e serviços" capazes de transformar em ricos os pobres que fornecerem os seus nomes, e-mails e telefones para o envio das ofertas.