Guilherme Boulos encontra no novo Datafolha duas notícias. A notícia má é que não há notícia boa para o candidato do PSOL. A notícia péssima é que a pesquisa apresenta Boulos como candidato favorito a fazer de Ricardo Nunes prefeito reeleito de São Paulo no dia 27 de outubro. Na largada do segundo turno, Boulos está 22 pontos atrás de Nunes —55% a 33%. Para complicar, 58% dizem que jamais votariam em Boulos. Considerando-se que são necessários 50% dos votos mais um para vencer a eleição, a ojeriza de quase seis em cada dez eleitores dá a Boulos uma cara de inelegível. A rejeição a Nunes é 21 pontos menor: 37%.