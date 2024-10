No primeiro turno, sob pressão de Pablo Marçal, Ricardo Nunes tinha pressa para obter um aceno qualquer de Bolsonaro. No segundo round, com 84% dos votos de Marçal do seu lado, o prefeito pisou no freio. Escorado no favoritismo apontado no último Datafolha, Nunes joga parado. O prefeito empurrou para 22 de outubro, a cinco dias da eleição, um encontro com Bolsonaro e vereadores do partido dele, o PL. Ainda tem dúvidas sobre o aproveitamento das imagens. "Não sei dizer se vai para a televisão, mas eu creio que sim", declarou Nunes, nesta sexta-feira.