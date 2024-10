Sob o impacto dos resultados do primeiro turno das eleições municipais, Lula disse que é preciso "rediscutir o papel do PT". Deveria iniciar a rediscussão concedendo uma audiência ao seu espelho. O encontro com o espelho pode ser uma experiência cruel. A imagem refletida é de uma franqueza inescapável. Revela, sem atenuantes, todas as ofensas do tempo. Rugas, cabelos brancos, calva e flacidez política.