No primeiro turno da eleição municipal de São Paulo, espremido entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Bolsonaro acovardou-se atrás da ambiguidade. Apenas nesta terça-feira, a cinco dias da eleição, sentiu-se à vontade para estrear num ato presencial da campanha de Nunes. Preferiu escancarar o oportunismo e flutuar no favoritismo alheio do que afundar com um erro de avaliação amarrado ao pescoço. Ao discursar numa churrascada servida para cerca de 400 empresários, Bolsonaro fez uma ligeira concessão à realidade. Autoconvertido numa espécie de sub-Tarcísio de Freitas, disse: "A campanha aqui não é minha, é do nosso prezado Nunes." Depois, em conversa com os repórteres, voltou ao normal: "O cara só pode fazer um gol se alguém passar a bola para ele. Eu joguei no meio de campo."