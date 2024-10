Mania de Você, a novela do horário nobre, não caiu nas graças do público. Costuma perder parte da audiência que herda do Jornal Nacional. Nesta sexta-feira, Ricardo Nunes vai aos estúdios da Globo com a missão de assegurar que seja declinante também a audiência da atração que vem depois da novela. O prefeito foi treinado para incitar o sono dos telespectadores durante seu último debate com Guilherme Boulos. Administrando uma vantagem confortável —nove pontos percentuais na Quaest, 14 pontos no Datafolha—, Nunes joga por um tedioso empate. Precisa driblar as provocações de Boulos. Só a goleada interessa ao desafiante, que passou a semana insinuando que ainda dispõe de munição nova. O comitê de Nunes avalia que Boulos blefa.