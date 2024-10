Guilherme Boulos foi melhor que Ricardo Nunes no último debate. Não conseguiu, porém, vencer a guilhotina do tempo. Cuidou bem dos minutos. Mas as horas ainda passam. À beira da urna, Boulos precisaria parar o relógio para permitir que chegasse antes da eleição a intersecção das retas que apontam a sua lenta subida e o tímido recuo do adversário nas pesquisas. Na Globo, não bastava a Boulos o bom desempenho. Precisava provocar no rival um apagão semelhante ao que tirou Joe Biden da corrida presidencial americana. Chamado de fraco e corrupto, Nunes atrapalhou-se com os papeis. Levou um pito do mediador ao consultar o celular. Nem por isso deixou de executar as encomendas que recebeu de sua marquetagem.