Fechadas as urnas municipais, a presidente do PT Gleisi Hoffmann e o ministro petista Alexadre Padilha lavaram roupa suja fora do tanque partidário. Soaram como dois adversários de duas facções antagônicas. Mas são apenas dois correligionários à procura de explicações para o mau desempenho do PT. Gleisi e Padilha parecem suspeitar que um puxa o tapete do outro. O ministro palaciano isentou Lula e o governo de responsabilidade pela permanência do PT no que chamou de "zona de rebaixamento" das eleições municipais. A chefe do PT cobrou "mais respeito" pelo partido. Ela vê o governo como parte do problema.