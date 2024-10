Ao cancelar com uma canetada todas as sentenças impostas a José Dirceu no âmbito da Lava Jato, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes virou mais uma página do petrolão. Para trás. De palpável, sobrou muito pouco, quase nada, do escândalo.

No seu balanço de 2014, a Petrobras estimou que o assalto aos seus cofres produziu prejuízo de US$ 2,5 bilhões —R$ 6,2 bilhões pelo câmbio da época. O documento anota que um cartel de empreiteiras superfaturou contratos com a estatal entre 2004 e 2012.