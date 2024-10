Amigo leal e fraternal de Lula, o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica tentou avisar: Nicolás Maduro "está louco como uma cabra". O alerta de Mujica soou há oito anos. Revelou-se premonitório. Desgovernada, a cabra não se conforma com o veto brasileiro à entrada da Venezuela no Brics. Decidiu fabricar uma crise. Maduro chamou de volta o embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Vadell. E mandou passar um pito na representação diplomática do Brasil em Caracas. Como a embaixadora brasileira Glivânia de Oliveira está de férias, coube ao encarregado de negócios da embaixada, Breno Hermann, receber a reprimenda.