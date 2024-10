O Supremo Tribunal Federal retoma nesta sexta-feira, no escurinho do plenário virtual, um julgamento inusitado. Envolve Fernando Collor, último oligarca pilhado no petrolão. Dependendo do resultado, Collor pode ir para a cadeia ou obter algo muito parececido com uma constrangedora impunidade. O julgamento recomeça com o voto de Gilmar Mendes, o ministro que presenteou o grão-petista José Dirceu nesta semana com a anulação de todas as senteças impostas contra ele na Operação Lava Jato.