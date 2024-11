Os inquéritos contra Jair Bolsonaro não sofrerão qualquer influência caso Donald Trump vença as eleições nos Estados Unidos, revelou um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) ao colunista Josias de Souza, que trouxe a informação no UOL News desta segunda (4).

Bolsonaro declarou apoio a Trump e o elogiou, chamando-o de "maior líder conservador da atualidade". Já assessores de Lula manifestam preocupação caso o republicano vença Kamala Harris, já que significaria uma maior turbulência na América Latina e fortalecimento de grupos de extrema direita pelo continente.