Volta de Trump ajuda Bolsonaro? 'Chance Zero!', diz toga do STF Bolsonaro pendurou nas suas redes sociais um vídeo no qual declara apoio a Donald Trump na sucessão presidencial dos Estados Unidos. Disse que o retorno do seu ídolo à Casa Branca é a "certeza de um mundo melhor". A eventual volta de Trump não melhoria o planeta. Bem ao contrário. Mas Bolsonaro cultiva a ilusão de que seu drama pessoal seria atenuado. O objetivo do capitão ficou explícito no final da gravação. Veja o texto completo de Josias de Souza