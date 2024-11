A reportagem do New York Times realizou uma excursão por cinco dezenas de canais mantidos por fanáticos de Donald Trump no Telegram. O jornal esbarrou num amplo e coordenado movimento para questionar a confiabilidade do sistema eleitoral dos Estados Unidos, contestar uma eventual vitória de Kamala Harris e insuflar ações violentas nas ruas. A desinformação e as teorias conspiratórias são características comuns aos grupos pró-Trump. Mas eles exageram. Os perfis visitados pelo Times foram criados depois da eleição americana de 2020. Derrotado por Joe Biden, Trump sustenta até hoje que foi roubado. Agora, seus devotos fabricam uma fraude antes do anúncio do resultado. E já esboçam a reação.