Bolsonaro conta com Trump para fazer do 'Brazil' a casa da sogra Bolsonaro se move como se pretendesse lançar uma versão própria do slogan adotado por Trump nos Estados Unidos. Ainda não tem nome. Mas poderia se chamar MIGA (Make Insensatez Grate Again). O objetivo do movimento é adulterar os fatos que aqui gorjeiam, para forçá-los a gorjear como lá. "Quase tudo o que acontece lá acontece aqui", disse o capitão. Bolsonaro diz enxergar na vitória de Trump um "passo importantíssimo" na via crucis o leva à ressurreição política. Vangloria-se da paixão gratuita que imagina ter despertado no Todo-Poderoso: "É como você se apaixonar por alguém de graça, né? Essa paixão veio da forma como eu tratava ele, sabendo o meu lugar." Admite a própria insignificância: "Eu estou para ele como o Paraguai está para o Brasil." Veja o texto completo de Josias de Souza