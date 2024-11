Lula precisa decidir qual é o seu lugar no estádio em que é disputado o campeonato do ajuste fiscal. Pode ficar na tribuna de honra dando palpites e provocando os jogadores. Também pode escolher o time de sua preferência, vestir a camisa e descer ao gamado para disputar a bola. O que não pode é fazer as duas coisas. Numa conversa com a Rede TV!, Lula se contrapôs à ideia de colocar sobre o brasileiro pobre todo o peso do ajuste nas contas nacionais. "Não podemos mais jogar, toda vez que é preciso cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas", declarou.