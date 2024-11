Alguma coisa está muito errada quando Tarcísio de Freitas avalia que a Polícia Militar de São Paulo está sempre certa. Já se sabia que, em matéria de polícia, o governador fala demais ao avalizar a truculência. Verifica-se agora que cala demais no caso do menino Ryan da Silva, 4, morto em ação policial no Morro São Bento, em Santos. Demora a perceber que seu silêncio adiciona crueldade na inépcia. Baleado pela polícia na terça-feira, enquanto brincava perto de casa, Ryan foi sepultado na quinta. A mesma polícia que puxou o gatilho virou estorvo de enterro. A PM assediou familiares e amigos com sua presença intimidatória. Agentes vigiaram o velório. Uma viatura bloqueou o cortejo fúnebre. Liberou a passagem de carros e motos sob xingamentos. Outro viatura estacionou na entrada do cemitério.