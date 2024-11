Ao retardar o anúncio do pacote de cortes orçamentários de Fernando Haddad, Lula transformou numa dúvida seu compromisso com a agenda do ministro da Fazenda. De resto, a hesitação de Lula contribuiu para converter em certeza negativa o comprometimento do PT e dos movimentos sociais com a pauta da equipe econômica do governo. Num instante em que Haddad rala para dar à luz o seu ajuste fiscal, Lula sustentou numa entrevista exibida no domingo pela Rede TV! que "não tem problema" se o governo se endividar para "construir um ativo novo". Que ativo? Não esclareceu. Lula declarou, de resto, que não se deve acreditar num mercado que fala "bobagem todo dia". Afirmou que vai "vencer" o mercado "outra vez".