Governos existem não pelo que dizem, mas pelo que fazem. Há doze dias, Lula reuniu os governadores no Planalto para expor uma PEC anti-crime organizado. Tarcísio de Freitas disse que a iniciativa é "bem-vinda" como "primeiro passo" para "uma grande construção coletiva." Algo que permita enviar ao Congresso "não só uma PEC, mas um grande pacote." O assassinato do empresário Vinicius Gritzbach, delator do PCC, como que intimou Lula e Tarcísio a transformar discurso em prática. A Polícia Federal e a polícia civil de São Paulo entraram na investigação divididas, em inquéritos paralelos. As circunstâncias convidam os chefes das duas corporações a ordenar o trabalho conjunto.