De carona com Erika Hilton, deputada do aliado PSOL, o Planalto tenta chegar às redes sociais, um ambiente que não aprendeu a frequentar. O governo se esforça para virar coadjuvante de uma onda na qual Lula e o PT já foram surfistas profissionais: a redução da jornada de trabalho. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre Padilha, coordenador político do Planalto, ser reúne com a autora da PEC que propõe a substituição da jornada de seis dias, com o domingo de folga, pelo modelo 4 X 3: quatro dias de labuta e três de lazer, com carga semanal máxima de 36 horas.