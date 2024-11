Quase tudo é tolerável em política, exceto deixar-se surpreender. Lula admirou-se com o apoio viral das redes sociais à proposta de emenda constitucional do PSOL sobre a redução da jornada de trabalho de seis para quatro dias, com o máximo de 36 horas semanais. Com atraso, Lula autorizou o ministro Alexandre Padilha, seu coordenador político, a encostar o Planalto no debate. Articula-se a fusão da PEC de Erika Hilton, líder do PSOL, com proposta semelhante, apresentada em 2019 pelo deputado petista Reginaldo Lopes. Ele também propôs a jornada semanal de 36 horas, com transição de dez anos. Embora não exista ainda maioria no Congresso para aprovar a PEC, o Planalto trabalha com a perspectica de extrair dividendos políticos da boa repercussão do tema.